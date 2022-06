Fortes chaleurs à Lyon et dans le Rhône : les conseils pour se protéger

Une forte vague de chaleur va toucher une large partie du pays les prochains jours.

La canicule peut être dangereuse pour la santé. Le préfet du Rhône et l’Agence régionale de santé ont rappelé dans un communiqué les principaux conseils et gestes à adopter pour protéger les personnes fragiles telles que les personnes âgées de plus de 65 ans, les enfants de moins de 4 ans, les personnes handicapées, les personnes malades à domicile, les personnes isolées, en situation de précarité et sans abri ou encore les travailleurs manuels exerçant à l’extérieur.

Les consignes sont les suivantes :

- Boire régulièrement

- Se rafraîchir en se mouillant le corps

- Eviter de sortir aux heures les plus chaudes, 11h-12h

- Préférer des activités sans efforts aux heures les plus chaudes

- Maintenir son logement au frais

- Passer plusieurs heures par jour dans un lieu climatisé

- Ne pas boire d’alcool

- Manger en quantité suffisante des produits légers et riches en eaux

- Porter des vêtements légers et clairs

- Prendre régulièrement des nouvelles de ses proches

Concernant les travailleurs en extérieur, il est nécessaire de :

- Protéger sa tête et sa peau du soleil

- Signaler un malaise ou un coup de chaleur

- Mettre à disposition de l’eau potable

- Adapter les horaires de travail dans la mesure du possible

En cas d’urgence, appelez le 15.