Lyon accueille 2 guinguettes cet été sur les berges du Rhône et l’Île Barbe !

Des installations éphémères à l’occasion de la première édition du festival de l’eau « Entre Rhône et Saône »

Deux nouvelles guinguettes s'invitent dans le paysage lyonnais ! C'est à l'occasion de la première édition du festival de l'eau Entre Rhône et Saône, un évènement de trois jours qui célèbre les deux cours d'eau qui traversent Lyon, que deux guinguettes seront installées : une sur les berges du Rhône près du pont de la Guillotière, et la seconde à l'Île Barbe.

Les lyonnais pourront découvrir ces deux installations éphémères du 1er au 3 juillet, période pendant laquelle les lieux seront animés par des concerts et rendez-vous festifs.

Pour cette première édition, ce sont plus de 200 évènements, parades, activités et animations qui ont été organisés, de quoi donner à la ville des airs de fête géante ! En plus de DJ set et interventions d'artistes, des bals seront également au programme du festival dont vous pouvez découvrir l'agenda complet ici.