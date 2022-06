Alexandre Lacazette de retour à l'OL ? C'est officiel !

Comme annoncé la semaine dernière, l'Olympique Lyonnais a officialisé ce jeudi matin le retour de son attaquant star Alexandre Lacazette entre Rhône et Saône.

Il est celui qui a inscrit le premier but de l'histoire du Groupama Stadium de Décines en 2015, il est également le quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'OL derrière Fleury Di Nallo, Bernard Lacombe et Serge Chiesa : le fils prodigue fait son comeback jusqu'en 2025 !

"Le retour à l’OL d’Alexandre Lacazette, qui a disputé plus de 200 matches avec Arsenal en 5 saisons (71 buts), était la priorité du club depuis plusieurs mois et s’inscrit parfaitement dans le cadre de la nouvelle stratégie que souhaite désormais mettre en place l’institution. Cette deuxième arrivée de l’intersaison, qui s’inscrit après le retour de Rémy Riou au club et les prolongations de Maxence Caqueret et d’Anthony Lopes, témoigne des grandes ambitions du club d’insuffler une nouvelle dynamique autour de son équipe professionnelle masculine", a commenté le club dans un communiqué paru juste avant la conférence de presse de présentation du joueur.

Parti en 2017 à Arsenal avec qui il a gagné une coupe d'Angleterre et un Community Shield en marquant 71 buts, le numéro 9 revient cinq ans plus tard, libre de tout contrat, pour le plus grand bonheur des fans rhodaniens. Vendu pour 53 millions d'euros, Alexandre Lacazette s'est engagé 3 ans avec l'OL.