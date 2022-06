Sept Lyonnais jugés pour avoir volé la porte du Bataclan

C’est un vol qui avait provoqué l’émoi qui sera jugé dès ce mercredi à Paris.

Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2019, une porte du Bataclan à Paris avait été dérobée. Il s’agissait de la porte de la sortie de secours de la salle de spectacle où des attentats avaient fait 90 morts le 13 novembre 2015.

C’est justement sur cette porte, par laquelle des spectateurs avaient fui lors de l’attaque, que le street artist Banksy avait choisi de rendre hommage aux victimes. L’artiste dont on ne connait pas le visage avait peint, via notamment un pochoir, les traits d’une jeune fille triste.

Mais l’œuvre inestimable, notamment quand on sait que les peintures de l’artiste se revendent plusieurs millions d’euros, avait été volée en moins de 10 minutes. Vers 4h du matin cette nuit-là, trois malfaiteurs bien préparés avaient attaqué à la meuleuse la sortie de secours avant de prendre la fuite avec leur butin.

Une enquête de la police avait permis de retrouver cette porte en Italie en 2020, dans la grange d’une ferme. Huit personnes, sept Lyonnais et un Italien, avaient été mis en examen. Âgés de 31 à 58 ans, les suspects sont attendus devant le tribunal correctionnel de Paris pour "vol et recel en réunion". Leur procès devrait se tenir durant deux jours.

Par ailleurs la porte peinte par Banksy fait aussi l’office d’une autre guerre juridique entre les propriétaires de l’immeuble du Bataclan et la Ville de Paris. La municipalité redoute sa vente et réclame depuis plusieurs mois sa restitution. En attendant, l’œuvre en hommage aux 130 morts et 350 blessés est exposée au Palais Farnèse, dans l’Ambassade de France à Rome.