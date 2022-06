Miss Rhône 2022 est Lilou Garcia !

Lilou Garcia a succédé ce dimanche à Amandine Talon en décrochant la couronne de Miss Rhône 2022.

Agée de 21 ans, elle a été choisie par le jury présidé par Diane Leyre, l'actuelle Miss France. Elle a également su s'attirer les faveurs du public qui était invité à voter.

La jeune étudiante en licence banque et finance sera accompagnée de Léa Sandrin (22 ans), première dauphine et Victoire Goudeau (23 ans), deuxième dauphine pour le concours régional de septembre prochain, dernière étape avant Miss France 2022.

C'est à l'issue d'un show de plus de deux heures et devant 500 personnes réunies au sein de la salle Jacques Anquetil de Genas que le verdict de l'élection a été dévoilé par Mam Issabré, présidente du comité Miss Rhône et présentatrice de l'évènement.

Les 13 candidates ont effectué plusieurs passages, notamment en maillot de main et en robe de soirée, sous les yeux du jury composé de deux Miss France, Diane Leyre, Miss France 2022, et Amandine Petit, Miss France 2021. Les deux reines de beauté ont profité des délibérations pour faire une séance photos avec les fans, parfois très émus par la rencontre avec les deux Miss. Un show musical a également été assuré par David Ban, chanteur et comédien dans Plus Belle La Vie.

Le classement complet :

Miss Rhône 2022 : Lilou Garcia

1ere dauphine : Léa Sandrin

2e dauphine : Victoire Goudeau

3e dauphine : Lou Chatelard

Prix du comité Miss Rhône : Mathilde Carlesso

Prix de l'élégance : Manon Bruno