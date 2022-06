LOU-La Rochelle : il faudra du talent, et un peu de chance, pour décrocher les play-offs

Ce dimanche soir, le LOU dispute l'ultime journée de Top 14 face à la Rochelle.

Lauréats de Challenge Cup face à Toulon le week-end dernier, les Lyonnais retrouvent les Rochelais fraîchement vainqueurs de la Champions Cup.

Un seul objectif : tenter de décrocher son billet en phase finale. Les hommes de Pierre Mignoni n’ont plus le choix, gagner c’est continuer. Les joueurs doivent vaincre le Stade Rochelais sans leur laisser prendre de bonus et ainsi accéder aux 6 premières places. "C’est un beau rendez-vous, maintenant on connaît le challenge, on sait ce qu’on doit faire, ça s’annonce être un gros match", assure l’entraîneur du groupe Pierre Mignoni. "Tout est possible, on l’a vu ces dernières semaines. Ce qui est important c’est le groupe et comment on va construire le match. Pour atteindre cet objectif, il y a le côté offensif et le côté défensif mais surtout le côté qui concerne la discipline. Pour moi, cela sera le plus important", détaille-t-il.

Coup d’envoi à 21h05 au Matmut Stadium de Gerland.

A.B.