Une boutique éphémère dédiée au rosé débarque à Lyon !

Le Château Gassier quitte la Provence et s'installe en plein coeur de Lyon.

Il y a comme un air de Provence dans l'air ...

Pour la toute première fois à Lyon, un pop-up éphémère centré autour du rosé pose ses valises en plein coeur de la presqu'île.

Pendant plus d'une semaine, du 2 au 12 juin les équipes du Château Gassier sont sur place afin de faire découvrir leurs vins rosés, mais aussi les blancs.

Au menu, six références de vins seront disponibles à la vente et à la dégustation, chaque jours de 11h à 13h ou de 15h à 20h.

Pour l’occasion, un décor provençal aux couleurs de la maison Gassier s'installera au 23 rue du Port du Temple, afin de faire voyager les visiteurs dans le sud de la France.

On entendrait presque les cigales ...



*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération