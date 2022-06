Il avait filmé le meurtre sordide de la Croix-Rousse : huit ans de prison ferme pour un jeune homme

C’est la quatrième condamnation dans cette affaire.

Le tribunal pour enfants de Lyon vient de condamner un jeune homme à huit ans de prison ferme pour avoir filmé le terrible meurtre commis dans les Pentes de la Croix-Rousse, rapporte le Progrès.

Pour rappel, le 3 mars 2019, Ahmed Kourak et son ami Abdel avaient été séquestrés dans un appartement du 34 rue Jean-Baptiste Say à Lyon. Leurs tortionnaires ? Trois jeunes migrants algériens qui, comme eux, venaient de la ville de Mostaganem. Pour une raison qui reste aujourd’hui encore floue, malgré la piste d’un téléphone volé, le trio avait frappé et poignardé leurs victimes.

Ahmed Kourak, 28 ans, était tué de 74 coups de couteau tandis qu'Abdel parvenait à s'enfuir, dénudé et ensanglanté. Le tout avait été filmé par un quatrième individu, mineur, puis diffusé sur les réseaux sociaux. C’est ce dernier jeune homme, mineur au moment des faits, qui a été jugé et condamné quelques semaines après un premier procès devant la cour d’assises des mineurs de Lyon et des peines de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour les trois meurtriers.