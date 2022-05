Le parking gratuit situé le long du parc de la Tête d'Or va être détruit

Plus de 200 places gratuites vont disparaître

Situé à la limite entre Villeurbanne et le 6ème arrondissement de Lyon, le parking gratuit installé le long du boulevard Stalingrad qui propose actuellement 200 places va être détruit et transformé.

Les places de parking seront supprimées afin de permettre l'installation de la Voie lyonnaise 2 avec deux voies cyclables, une dans chaque sens, et un trottoir pour les piétons. Pour rappel, la Voie Lyonnaise 2 devrait faire la jonction entre Saint-Priest et Fontaines-sur-Saône d'ici 2026 avant d'être étendue vers Mions et vers Caillou-sur-Fontaines 4 ans plus tard.

Les travaux d'aménagement seront lancés à compter du mois de mars 2023. La Métropole de Lyon a partagé un cliché modélisant le résultat.