La piscine éphémère du parc de la Tête d’Or fait son grand retour !

Rendez-vous à compter du 16 juin

Alors que les températures grimpent et que la période estivale approche à pas de géant, les lyonnais pourront se rafraîchir dès le jeudi 16 juin prochain au Parc de la Tête d'Or où la piscine éphémère fait son grand retour.

En plein coeur du 6ème arrondissement de Lyon, vous pourrez profiter de deux bassins, un pour tous et un deuxième réservé aux plus jeunes. Pour ceux qui ne souhaitent pas barboter et préfèrent se prélasser au soleil, une grande plage sera également installée sur 2000 m² avec des espaces pensés pour ceux qui voudraient bouquiner.

Accessible pendant deux mois et demi, la piscine pliera bagage dès le mercredi 31 août. Pour rappel, la piscine est accessible selon deux créneaux de 3h15 (12h30 à 15h45 puis de 16h15 à 19h30) tous les jours.

Tarifs :

3,40€ plein tarif

2,60€ tarif réduit

25€ les 10 entrées adultes

50€ les 25 entrées jeunes

Gratuit pour les moins de 6 ans.