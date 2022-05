Que faire à Lyon ce week-end du 28 et 29 mai ?

Radio Espace vous dévoile ses bons plans.

Un dîner-spectacle débarque à Confluence pour la fête des mères



Les 27 et 28 mai, écrivez un nouveau souvenir en famille, SHOW Room 2.0, un dîner-spectacle audacieux s'installe au DOCKS Circus à Lyon Confluence.

Au programme, du chant, de la danse, des performers, le tout servi autour d’un repas gourmand.

Pour célébrer les mamans, une bouteille de bulles sera offerte.

Réservation exclusivement au 06.78.58.67.27.



DOCKS CIRCUS

45 Quai Rambaud

Lyon 2



Un grand salon de vente éphémère mettant à l'honneur les domaines de la mode, la beauté, l'art et la déco s'installe à la Croix-Rousse

L'agence de communication et de relations publiques lyonnaise Guima Agency organise son premier salon de vente éphémère sur des gammes de produits et services des thématiques Mode, Beauté, Art, Déco et son concept d'événement convivial qui débarque sur la colline de la Croix Rousse.

Au programme, 700m2 d'artisans, entrepreneurs, créateurs, artistes qui partageront et échangeront sur leurs métiers, vous retrouverez également des créations et produits, ainsi qu’un espace vide-dressing.

Petits et grands pourront s'adonner à de nombreux ateliers. Un coin lounge réservé à la détente sera également mis en place. Ce salon sera également l’occasion de découvrir des nouveaux artistes émergeants, mais aussi de vous initier à la kizomba et au bachata lors d'un workshop danse. Afin de terminer la journée en beauté un dj sera présent pour faire danser les participants et visiteurs.

Le festival des créateurs et entrepreneurs se tiendra samedi 28 mai à la Salle de la Ficelle dans le quatrième arrondissement.

Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement.



SALLE DE LA FICELLE

65 Bd des Canuts

Lyon 4

Cannes à lyon au Pathé Bellecour

Pour la 9ème édition, les films de Cannes s’invitent au Pathé Bellecour pour un weekend exceptionnel placé sous le signe du 7ème art.

Du 27 au 29 mai, le cinéma en plein coeur de Lyon déroule le tapis rouge et programme une quinzaine de films issus de la sélection officielle du Festival de Cannes.

À l'affiche :

- PLUS QUE JAMAIS – Vendredi à 14h

Durée : 2h03 – De Emily Atef avec Gaspard ULLIEL et Vicky KRIEPS

- L'INNOCENT - Vendredi à 16h45

Durée : 1h39 – De Louis Garrel avec Louis GARREL, Roschdy ZEM, Anouk GRINBERG et Noémie MERLANT

- CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGERE – Vendredi à 19h

Durée : 1h40 – De Emmanuel Mouret avec Sandrine KIBERLAIN et Vincent MACAIGNE

- AS BESTAS – Vendredi à 21h30

Durée : 2h17 – De Rodrigo Sorogoyen avec Marina FOIS et Denis MENOCHET

- SANS FILTRE – Samedi à 14h

Durée : 2h30 – De Ruben Ostlund avec Woody HARRELSON et Harris DICKINSON

- TORI ET LOKITA – Samedi à 17h

Durée : 1h28 – De Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Alban UKAJ et Tijmen GOVAERTS

- MASCARADE – Samedi à 19h

Durée : 2h22 – De Nicolas Bedos avec Pierre NINEY, Isabelle ADJANI, François CLUZET et Marine VACTH

- LA NUIT DU 12 – Samedi à 22h

Durée : 1h54 – De Dominik Moll avec Bastien BOUILLON et Bouli LANNERS

- LEILA ET SES FRERES – Dimanche à 13h

Durée : 2h45 – De Saeed Roustaee avec Taraneh ALIDOOSTI

- LES AMANDIERS – Dimanche à 16h15

Durée : 2h06 – De Valeria Bruni Tedeschi avec Louis GARREL et Suzanne LINDON

- DECISION TO LEAVE – Dimanche à 19h

Durée : 2h18 – De Park Chan Wook avec Tang WEI

- BOY FROM HEAVEN – Dimanche à 21h45

Durée : 2h – De Tarik Saleh avec Tawfeek BARHOM et Fares FARES

Une occasion exceptionnelle pour vous de découvrir ces films, presque en même temps que les festivaliers, et pour certains, plusieurs mois avant leurs sorties au cinéma...

Programme & réservations disponibles ici : https://bit.ly/LCPGCannes2022



PATHE BELLECOUR

79 Rue de la République

Lyon 2



Le retour du festival "Les Nuits Sonores" ​​​​​​​

La 19 éme édition de l'événément fait son retour ce mercredi 25 mai.

Le festival des Nuits sonores retrouve ses couleurs printanières et se réinstalle à sa place originelle.

À l’occasion du week-end de l’Ascension, cette nouvelle édition vient marqure un tournant important dans son histoire.

Retrouvez toutes les informations, ainsi que l'intégralité de la programmation et la billetterie en ligne.



Une soirée spéciale

Avis à tous les coeurs à prendre !​​​​​​

Vendredi 27 mai, c'est le retour de la soirée célibataire aux Voiles du Grand Large !

L'événement est bien entendu ouverts à tous, en couple, indécis et célibataires !

Pour l’occasion, Loris Mazani passera derrière les platines de 23h à 4h !

Qui sait, votre âme-soeur sera peut-être de la partie ?



LES VOILES DU GRAND LARGE

81 rue Victor Hugo

69330 Meyzieu