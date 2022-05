Le LOU Rugby dispute sa finale inédite de Challenge Cup à 21h

C’est sur la pelouse du Vélodrome à Marseille et face à Toulon que tout va se jouer ce vendredi à 21h.

Les rugbymen lyonnais sont à 80 minutes d’un trophée historique de Challenge Cup.

Jouer une finale, Pierre Mignoni sait de quoi il parle. L’ex joueur en a disputé, et même gagné. De quoi trouver les mots pour mobiliser sa troupe. "C’est avant tout un plaisir, je veux dire, c’est un bonheur, il faut que les joueurs le vivent, c’est des moments à vivre et il faut les vivre sans regrets, pleinement, par expérience c’est ça", souligne le coach du LOU. La clé du succès, il la connait et compte bien la confier à ses joueurs. "Il ne faut pas se concentrer sur le résultat ni sur la finale, il ne faut rien dramatiser. C’est un évènement fabuleux à vivre. Il faut que tout le monde soit bien connecté pour être prêt à 21h et ne pas avoir de regrets après."

Le match sera diffusé sur France 4 et beIN Sports 1.