Lyon : un jeune homme porte plainte pour une piqûre sauvage en boîte de nuit

Les faits ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

Une fête était organisée dans la salle de concerts "Grrrd Zéro" de Vaulx-en-Velin près de Lyon. Mais la soirée ne s'est pas passée comme prévue pour Sacha, 21 ans. Il a tout simplement oublié une très grosse partie de celle-ci, évoquant un "blackout" total alors qu'il n'avait bu que modérément.

Il a trouvé l'explication le lendemain matin en se réveillant. En effet, Sacha s'est aperçu qu'il avait une trace de piqûre au niveau de la cuisse. Il a publié la photo de sa blessure sur Instagram : elle est en tout point similaire à celles postées par d'autres victimes, présumées ou avérées, de piqûre sauvage en boîte de nuit.

Sacha a porté plainte et attend désormais des nouvelles des forces de l'ordre. Ce phénomène de piqûre inquiète de plus en plus à Lyon comme partout en France. Des associations étudiantes rhodaniennes ont demandé aux autorités d'agir, la préfecture se fait pour le moment plutôt muette à ce sujet.