Lyon a été élue 2e ville la plus branchée de France en 2022

Pas besoin de nous convaincre, grands amoureux de Lyon, nous savons dans notre fort intérieur que Lyon est la ville tendance par excellence, mais pour tous les réticents, le site BravoPromo a établi le classement des villes les plus branchées de France en 2022 où la capitale des Gaules se hisse à la seconde place du podium, précédée par Bordeaux.

Le portail des bons plans a réalisé ce classement en examinant les 25 plus grandes villes de France selon plusieurs critères, notamment le nombre de services tendances proposés, comprenant la gastronomie (rappelons que nous sommes les rois en matière de gastronomie), les sites touristiques (le paysage lyonnais regorge de vestiges et bâtiments historiques, si bien que 10% de la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO) et le bien-être (95 spas au total).

Seul petit bémol, Lyon ne figure même pas dans le top 10 des villes françaises pour les attractions urbaines. Espérons être victorieux l'année prochaine ! Quelques petits ajustements à faire pour ravir la première place à Bordeaux dès l'année prochaine.