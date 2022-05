Le joueur de foot Zlatan Ibrahimović hospitalisé à Lyon

Ce mercredi 25 mai, l'hôpital Jean-Mermoz de Lyon accueille entre ses murs un patient des plus prestigieux, le joueur de football Zlatan Ibrahimović. Comme l'indique le communiqué officiel du Milan AC, club actuel de 'international suédois, le joueur s'est rendu à Lyon afin d'être opéré du genou gauche :

L'arthroscopie était prévue depuis un certain temps pour résoudre définitivement l'instabilité de l'articulation et consistait en une reconstruction du ligament croisé antérieur avec renforcement latéral et réparation méniscale. L'opération a été un succès complet.