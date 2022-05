Claudio Capéo en concert à la Halle Tony Garnier

L’artiste défend les morceaux de son album « Penso a te »

Artiste incontournable du paysage musical français, Claudio Capéo compte à son actif plus d'un million de disques vendus !

C'est en 2016 que le public français découvre l'artiste qui brille par sa sincérité, son esprit humble et sa voix rocailleuse dans le single Un homme debout, certifié single de diamant. Son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.

Depuis, le chanteur a rythmé les classements musicaux français avec des singles tels que Riche, Un peu de rêve ou encore son duo populaire avec Kendji Girac sur Que Dieu me pardonne.

Désormais, Claudio Capéo présente son nouvel opus, Penso a te, sur les scènes de France et s'arrêtera à la Halle Tony Garnier de Lyon le 17 décembre prochain pour un show à son image : authentique et chaleureux.

