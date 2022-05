Que faire à Lyon ce week-end du 21 et 22 mai ?

Radio Espace vous livre ses bons plans !

Marché des créateurs spécial « fête des mères » organisé en plein coeur de Lyon

La fête des mères approche à grands pas et vous êtes toujours à la recherche du cadeau parfait, sans succès…

Bonne nouvelle, ce samedi 21 mai, Lyon Can Do It, en partenariat avec Radio Espace, organise un marché des créateurs « spécial fête des mères ». Rendez-vous de 10h à 19h pour trouver le cadeau idéal !



Le lieu

26 Place Bellecour

Lyon 2

Ballade au bord de l’eau près de Lyon

Avec le beau soleil, et les températures estivales, rien de tel qu’une ballade au bord de l’eau pour se rafraîchir loin de l’effervescence de la ville.

Direction les points d’eau gratuits près de Lyon.

À moins de 20 minutes et accessible avec le bus 83, rendez-vous au fameux Lac de Miribel.

Un petit peu plus loin, vous aurez également l’opportunité de vous rendre au Lac de Condrieu ou encore celui de Colombier entre Lyon et Villefranche-Sur-Saône où la baignade est gratuite.

Bol d’air garanti !





Une parenthèse de verdure avec « Tous au jardin » à Décines

Ce samedi 21 mai, petits et grands amateurs de nature et de développement durable pourront se rendre au Jardin Découvertes de Décines et profiteront de 10h à 18h pour des ateliers ludiques et des bons moments à partager dans un écrin de verdure !

Le lieu

71 rue Paul Bert

69150 Décines-Charpieu

Une grande fête s’installe dans le 7e arrondissement



Samedi 21 mai de 11h à 22H, la fête sera à l'honneur dans le septième arrondissement.

Cinq lieux se prêteront aux festivités, les places Mazagran, Jules Guesde et Jean Jaurès accueilleront de nombreuses animations en partenariat avec les structures d’éducation populaire de l'arrondissement : le spectacle « Nougaro » par la Cie du vieux singe, fanfares, batucada, mais aussi jeux en bois géants, ateliers créatifs, plantation, bulles géantes.

La soirée se clôturera en musique place Jean Jaurès avec un DJ’ set aux rythmes brésiliens, en partenariat avec Arty Farty (Nuits sonores).

Le collectif musical Quasar, rassemblant les associations musicales du 7e, installera son « Village musical » au Parc Blandan.

La journée sera rythmée par des concerts de tous styles, tous les horizons et toutes les formations, ainsi qu’une scène acoustique pour les plus petits. Il sera également possible de se balader dans un « jardin musical » proposant des initiations aux instruments de musique et un atelier de fabrication d’instruments à partir d’objets récupérés.

L’association d’artisans - artistes - créateurs, créatrices « La petite fumisterie » vous proposera son Marché de printemps made in Lyon au Jardin Girondins.

C’est aussi l’occasion de célébrer les 20 ans des conseils de quartier qui vous proposeront de voyager dans le temps à travers plusieurs expositions sur les quartiers historiques de l'arrondissement, mais aussi des ateliers plantation, balades commentés, fabrication d’hôtels à insectes, exposition culturelle, atelier de peinture végétale ou encore fresque participative.

Retrouvez le programme en intégralité ici.



Le retour de la course solidaire « Courir pour Elles »

L'événement solidaire Courir POUR ELLES a fait son grand retour ce moi-ci, sous une forme hybride afin de permettre plus de souplesse aux participant(e)s !

Alors que certain(e)s ont pu réaliser les parcours qu’ils souhaitaient en format audioguidé jusqu’au 21 mai, la course féminine "traditionnelle" se tiendra ce dimanche 22 mai, au Parc de Parilly avec le village santé. Le parcours sera réservé aux femmes. Vous aurez toujours le choix entre deux parcours : Courir pour ELLES (5km ou 10km) ou Marcher pour ELLES (5km ou 10km).

Il est important de rappeler qu'un dossard acheté= une femme aidée et un dossard vendu = une femme soutenue.

Week-end clubbing au Docks 40

Le restaurant festif du quai Rambaud prépare un week-end placé sous le signe de la fête avec deux soirées clubbing.

Au programme, les 20 et 21 mai, vous retrouverez les soirées DOCKS CLUB.

Quoi de plus efficace que de relâcher la pression de la semaine sur le dancefloor ?

DOCKS 40

40 Quai Rambaud

Lyon 2