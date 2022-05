Lyon - Un festival de bière géant s’invite dans le 7ème arrondissement !

Le Brewdog festival se tiendra du 1er juin au 14 juillet

À l'approche de la période estivale et alors que le soleil s'installe confortablement à Lyon, les amateurs de bière* vont être ravis d'apprendre que la célèbre enseigne Brewdog lance son propre festival dans la capitale des Gaules : le Brewdog Beer & Food festival.

Installée en plein coeur du 7ème arrondissement, la marque culte des craft beers vous propose un programme des plus festifs et alléchants en promettant des bières fraîches, les meilleurs plats de street-food de France et une programmation d'expériences dont seule la marque a le secret. Pour l'occasion, ce sont 3 500m2 qui seront mis à disposition des visiteurs qui pourront également profiter de transats, d'un stand de tatouages, de DJ sets et de groupe de musique ou encore d'expositions, le tout avec une gigantesque sélection de bière.

Le festival, qui se tiendra du 1er juin au 14 juillet et sera accessible gratuitement, promet son lot de surprises et surtout, énormément de fun. Toutes les informations sont à retrouver ici.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.