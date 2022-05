Burkini à la piscine : Laurent Wauquiez supprime toutes les subventions de Grenoble

Le conseil municipal de Grenoble a voté ce lundi soir l’autorisation du port du burkini dans les piscines de la ville.

Laurent Wauquiez a annoncé dans la foulée que la Région Auvergne-Rhône-Alpes supprimait ses subventions. Et ce de manière immédiate et concernant "toute forme de soutien à la Ville" gérée par Eric Piolle (EELV).

Car pour l'ancien président des Républicains, l'arrivée du burkini dans les piscines grenobloises "marque une inquiétante dérive et un vrai retour en arrière".

"Dans l’objectif d’éviter ce type de dérive, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté lors de son assemblée plénière des 17 et 19 mars dernier une "Charte pour la défense des valeurs de la France et de la laïcité" qui permet notamment de suspendre les aides de la Région à des structures qui ne respecteraient nos valeurs républicaines. C’est la raison pour laquelle, dès aujourd’hui, nous cessons toute collaboration avec le maire de Grenoble, averti à plusieurs reprises des conséquences de son obstination. Tout n’est pas acceptable dans la République française. Ce n’est pas le chemin que nous voulons pour notre République. La Région Auvergne-Rhône-Alpes restera engagée auprès des acteurs du territoire grenoblois, dont notamment entrepreneurs et commerçants", précise le président LR de la Région dans un communiqué.