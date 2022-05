Nuit européenne des musées à Lyon : près de 8000 visiteurs au musée des Confluences

Record battu.

Ce samedi se tenait la 18e Nuit européenne des musées partout sur le continent. Le but de cet événement est d’attirer le public dans les lieux de culture à des horaires décalés tout en proposant des animations.

Et la moindre des choses qu’on puisse dire sur cette opération c’est qu’elle a marché à Lyon. En effet, la direction du Musée des Confluences a révélé ce dimanche que 7800 personnes sont venues visiter les différentes expositions entre 19h et minuit.

C’est largement plus que lors des précédentes éditions où 5000 et 6000 visiteurs avaient été comptés. Sur toute la journée de ce samedi, le musée annonce 10 000 visiteurs : on n’est pas loin du record absolu depuis l’ouverture de l’établissement en 2014.

Nul doute que la très appréciée exposition "Magique" a beaucoup fait pour ce succès. De plus, pour appuyer sur ce point, le musée avait fait venir des illusionnistes et mentalistes qui proposaient des animations dans tous les recoins de l’édifice à cheval entre Rhône et Saône.

"Le succès record de cette édition témoigne de l’envie de découvrir ou de redécouvrir le musée des Confluences", s’est félicitée Hélène Lafont-Coutrier, sa directrice générale.