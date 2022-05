Que faire à Lyon ce week-end du 14 et 15 mai ?

Radio Espace vous dévoile la liste de ses bons plans !

Le retour de la vogue de la Confluence



Envie d'une sortie pour ravir petits et grands ?

Bonne nouvelle, la vogue de la Confluence fait son grand retour du 7 mai au 19 juin.

Rendez-vous le mercredi de 14h à 22h, vendredi de 20h à minuit, le samedi de 14h à minuit, le dimanche de 14h à 22h et tous les jours fériés de 14h à 22h. Attention, les horaires sont susceptibles de changer en fonction de la météo.



La SPA de Lyon organise une grande journée de l'adoption

Le refuge de Brignais ouvre ses portes aux visiteurs ce samedi 14 mai, de 10h à 17h30, pour vous permettre de rencontrer des animaux cherchant une famille.

Ce sera l'occasion de changer la vie d'un animal en l’accueillant au sein de votre foyer, ou en achetant brioches et boissons chaudes dans un stand afin de soutenir financièrement l'association.

Toutefois, si vous ne pouvez pas adopter, mais que vous voulez tout de même soutenir le travail de la SPA, il est possible d'apporter un soutien financier à l'association lors de la braderie ou encore du déstockage d'accessoires et jouets pour animaux organisés sur place.

Toutes les informations de l'événement sont disponibles ici.

Les tablées de Montplaisir débarquent ce week-end

Samedi 14 et dimanche 15 mai, la place Ambroise Courtois, dans le huitième arrondissement va vibrer au rythme de concerts et animations.

Pour l'occasion, une quinzaine de Food trucks régaleront vos papilles avec des saveurs issues des cuisines du monde.

Au menu, spécialités indonésiennes, françaises, syriennes, libanaises, américaines, corses, wraps, sandwiches aux boulettes, crêpes, gaufres, entremets, etc...

Bonne ambiance garantie !







La nuit européenne des musées



La Nuit européenne des musées est de retour pour sa 18e édition. C'est l'occasion de profiter de balades culturelles au coeur des musées à la tombée de la nuit. 3 000 musées, partout en France et en Europe, proposent des activités et animations spéciales pour l'événement.

Découvrez la programmation des musées lyonnais : visites, ateliers, concerts et spectacles accompagnent votre découverte des expositions et collections. https://www.lyon.fr/evenement/festival/nuit-europeenne-des-musees