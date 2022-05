Un pique-nique géant pour célibataires organisé au Parc de la Tête d’Or !

Une belle occasion pour profiter du soleil et faire des rencontres

Avis à tous les lyonnais célibataires qui désespèrent de ne pas trouver l'amour : nous avons la solution ! Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, l'association Amitié Loisirs Entre Nous organise un pique-nique gigantesque dédié aux célibataires au coeur du Parc de la Tête d'Or, dans le 6ème arrondissement.

Pour participer, il vous suffit de préparer un repas et de trouver une place au soleil à côté du Monument des droits de l'Homme. L'évènement étant conçu pour faciliter les rencontres, amoureuses ou amicales, vous pourrez ensuite faire connaissance avec vos voisins et partager l'apéro, ou plus si affinités. Rendez-vous le dimanche 31 juillet !