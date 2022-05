Un deuxième magasin Action va ouvrir ses portes à Lyon

Après Vaulx-en-Velin, Saint-Priest, Rillieux-la-Pape et Vaise, c’est à Gerland que s’installe Action

Les amateurs de bonnes affaires et de petits prix vont être ravis d'apprendre l'ouverture prochaine d'une nouvelle boutique Action à Lyon. Créée en Hollande, la franchise fait un véritable carton en France et a décidé de renforcer sa présence à Lyon en ouvrant un nouveau magasin dans le 7ème arrondissement, en plus de celui déjà existant dans le quartier de Vaise.

C'est au coeur de Gerland, sur la place des Pavillons que la nouvelle boutique a déjà préparé sa devanture en vue d'une inauguration prochaine. Si aucune date d'ouverture n'a été communiquée, les travaux ont d'ores et déjà commencé pour transformer la surface auparavant occupée par un Géant Casino.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Action, il s'agit d'une enseigne proposant des produits divers et variés (multimédias, jardin, maquillage, accessoires de sport, hygiène, nourriture...) à prix défiant toute concurrence.