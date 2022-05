Les écologistes renoncent au téléphérique entre Lyon et Francheville

Il ne se fera pas.

"Cette concertation a largement mobilisé les habitants des territoires concernés. Il y a une forte opposition des citoyens qui se sont exprimés sur ce nouveau mode de transport. Les conditions ne sont donc pas réunies pour réaliser ce projet". La citation est de Bruno Bernard, président EELV de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités. Et elle concerne son projet de téléphérique entre Lyon et Francheville qu'il avait annoncé en grande pompe le jour de son élection en 2020.

A l'issue de la concertation, les écologistes ont pris la décision de tirer un trait sur ce transport par câble qu'ils rêvaient d'inaugurer avant la fin du mandat en 2026.

"Le bilan des garants de la concertation a notamment mis en évidence un réel besoin de mobilité sur le territoire identifié. Les propositions sur les alternatives permettant de mieux desservir l’ensemble du secteur ont été nombreuses : à ce titre, SYTRAL Mobilités a d’ores et déjà reçues plusieurs associations dans ses locaux afin d’écouter leurs propositions pour améliorer le réseau existant voire créer de nouvelles lignes de bus. Le tram train de l’ouest lyonnais (TTOL), qui place la gare de Francheville à 13 minutes de Lyon Gorge de Loup, apparait également comme une solution à renforcer rapidement. Des discussions sont en cours entre SYTRAL Mobilités et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de l’exploitation du TTOL", précise le syndicat mixte en charge des TCL.