Evadé lors d'une sortie au zoo dans la Drôme, un détenu condamné pour viol retrouvé à Lyon

Le détenu qui s'était évadé mardi dernier lors d'une sortie au zoo a été interpellé en région lyonnaise.

L'arrestation de cet homme de 43 ans a eu lieu ce lundi vers 5h30 aux abords du domicile de sa compagne et a mobilisé le GIGN ainsi que le Groupe Observation Surveillance de Lyon. "Son interpellation est le fruit d'un lourd travail d'investigations menées, avec réactivité et efficacité, par les services de gendarmerie de la Section de recherches de Grenoble, en co-saisine avec le Groupement de la Drôme, et ce, sous la direction du parquet de Valence", a indiqué dans un communiqué le parquet.

Ce quadragénaire, originaire du Rhône et incarcéré à la prison de Valence dans la Drôme, avait réussi à prendre la fuite lors d'une sortie encadrée par l'administration pénitentiaire au zoo d'Upie. D'importants moyens avaient été engagés pour retrouver cet homme qui était incarcéré depuis 2005 pour des faits de viols commis sous la menace d'une arme, extorsion avec arme et pour d'autres délits.

Libérable en 2025, il avait déjà réussi à s'évader une première fois en 2017 alors qu'il était détenu dans une autre prison.

L'enquête se poursuit pour savoir si le quadragénaire a bénéficié ou non de complicités extérieures à l'occasion de son évasion et lors de sa cavale.