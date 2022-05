Que faire à Lyon ce week-end du 7 et 8 mai ?

Radio Espace vous dévoile la liste de ses bons plans !

Grande fête médiévale à Saint-Bernard dans l'Ain.

Envie d'une sortie en famille ?

Samedi 7 mai de 9h-18h (nocturne jusqu’à̀ 22h) et dimanche 8 mai de 9h-18h, le village de Saint-Bernard à une trentaine de minutes se prépare à accueillir sa grande fête médiévale.

Au programme, spectacles et animations gratuits : spectacles équestres, de fauconnerie en vol libre, démonstrations d’archerie et de trébuchet, de combat à l’épée, présentation de la vie de camp et au moyen-âge, musique traditionnelle et initiation à la danse.

Le week-end mettra également à l'honneur l'artisanat avec un marché de produits locaux. Vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place. Cerise sur le gâteau, un grand banquet médiéval (sur réservation) est organisé le samedi soir, suivi d'un spectacle de feu à 21h30, puis d’un feu d’artifice à 22h.

La course colorée "Color Life" fait son grand retour



La célèbre course colorée donnera son top départ ce samedi 7 mai depuis le campus de la Doua à Villeurbanne.

Au programme, un parcours de 3km au cours duquel de la poudre colorée biodégradable sera jetée sur les participants équipés d'une paire de lunette offerte par l'équipe de la "Color Life".

Un événement organisé pour la bonne cause, car les fonds récoltés seront reversés en totalité à l’association Liv et Lumière, une association lyonnaise luttant contre les tumeurs cérébrales infantiles.

Les bénéfices permettront de soutenir les enfants pendant leur combat, en participant au financement d’un week-end à la montagne.

Sportifs(ves) ou pas, la course est ouverte à tou(te)s.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne, via le lien suivant : https://www.helloasso.com/.../evenements/color-life-lyon



CAMPUS DE LA DOUA

Villeurbanne

Le premier salon international du CBD débarque dans le deuxième arrondissement



Du 7 mai au dimanche 8 mai 2022, le salon du CBD et du chanvre posera ses valises à Lyon !

L'événement a choisi La Sucrière dans le secteur de Confluence pour accueillir cette première édition.

Les visiteurs profiteront ainsi de deux jours consacrés au cannabidiol.

Retrouvez toutes les infos sur le site officiel du salon : http://lesalonducbd.fr/



LA SUCRIÈRE

49-50 Quai Rambaud

Lyon 2

Le Festival Japan Touch Haru 2022 débarque à Eurexpo

La Japan Touch Haru / Geek Touch est de retour sur Lyon, à Eurexpo, le week-end du 7 et 8 mai 2022 ! Le salon vous propose de découvrir tous les aspects de la pop culture japonaise en passant par l'univers geek, plus populaire que jamais, à travers des installations impressionnantes.

Rendez-vous incontournable pour les fans de cosplay, de mangas, de jeux vidéos et de culture japonaise, le festival se divise en trois pôles chacun consacré à une spécialité : Cinéma & Séries, Gaming Center et Jeux & Jouets sont à l'honneur. Qu'il s'agisse de projections cinématographiques, de reconstitutions de scènes cultes, de partie de jeux vidéo géante, de jeux d'arcade, d'espaces de rencontre, de coin mangas, de défilés, de scènes ouvertes ou encore d'espace dédié à la réalité virtuelle, il y en aura pour tous les goûts, pour les petits et pour les adultes !

EUREXPO

Bd de l'Europe

Chassieu





Week-end clubbing au Docks 40 !

Le restaurant festif du quai Rambaud prépare un week-end placé sous le signe de la fête avec deux soirées clubbing.

Au programme, les 6 et 7 mai, vous retrouverez les soirées DOCKS CLUB.

Quoi de plus efficace que de relâcher la pression de la semaine sur le dancefloor ?

DOCKS 40

40 Quai Rambaud

Lyon 2