Un appel à témoins lancé après la disparition à Lyon d'un adolescent souffrant d'une maladie génétique

Un appel à témoins a été lancé ce mardi à Lyon au lendemain de la disparition inquiétante d'un adolescent de 16 ans souffrant d'une maladie génétique.

Paul Letouallec a été aperçu pour la dernière fois lundi vers 18h30 dans le 8e arrondissement de Lyon. Le jeune homme, qui fait plus vieux que son âge, portait une veste de couleur verte, un bas de jogging et des baskets noires. Il circulerait aussi avec un sac à dos orange. Mesurant 1m90 et de corpulence forte, Paul porte des lunettes de vue.

Toute personne ayant aperçu l'adolescent peut contacter le 04 72 27 06 14 ou le 17 en dehors des heures ouvrables. C'est le commissariat de Caluire qui est chargé de l'enquête.