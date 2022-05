Lyon dans le top 20 des villes les plus ensoleillées de France !

Une 14ème place qui fait du bien au moral

Si le Parc de Miribel Jonage ne vaut pas la côte méditerranéenne, les lyonnais peuvent se vanter d'avoir une place de choix dans le classement des villes les plus ensoleillées de France ! Dans un classement établi par Futura Science, en se basant sur les données de MétéoFrance, la capitale des Gaules figure en 14ème position des villes françaises où le soleil est le plus présent.

Comme il fallait s'y attendre, ce sont les villes du sud qui trônent aux premières places du classement avec Marseille en tête avec 2858h de soleil par an, soit 65% du temps ensoleillé (7h50 par jour en moyenne), suivi de Toulon, Ajaccio, Nice et de Montpellier qui vient compléter ce top 5. En ce qui concerne Lyon, cette 14ème place équivaut à 2022h d'ensoleillement par an !

Découvrez le top 20 complet ci-dessous.

1. Marseille

2. Toulon

3. Ajaccio

4. Nice

5. Montpellier

6. Bastia

7. Perpignan

8. Montélimar

9. Carcasonne

10. La Rochelle

11. Grenoble

12. Bordeaux

13. Toulouse

14. Lyon

15. Bourg-Saint-Maurice

16. Tarbes

17. Clermont-Ferrand

18. Limoges

19. Poitiers

20. Biarritz