Que faire à Lyon ce week-end du 30 avril et 1er mai ?

Une grande soirée dédiée aux années 90 débarque sur les quais du Rhône !



Après deux ans d'absence, samedi 30 avril, la péniche rouge " La Plateforme" fêtera le grand retour de sa soirée dédiée aux hits des nineties !

Vous allez enfin pouvoir vous déhancher de nouveau sur les tubes de Mylène Farmer, Stardust, Kylie Minogue, Dr Dre et tous les autres, le tout dans un lieu redécoré. Des bornes d'arcades seront mises à votre disposition, la soirée sera rythmée par la diffusion de clips, pubs et bandes-annonces mythiques de l'époque !

Rendez-vous ici pour réserver votre place !



LA PLATEFORME

4 Quai Victor Augagneur

Lyon 3



Une virée à la vogue de Neuville-Sur-Saône



Envie d'une sortie en famille ?

Rendez-vous sur la place Charles de Gaulles à Neuville pour profiter des nombreuses attractions et jeux proposés !

Le vendredi 29 avril en soirée, le samedi 30 avril à partir de 14h et le dimanche 1er mai toute la journée.

Grand vide-dressing des influenceuses Lyonnaises !



Le soleil commence à enfin pointer le bout de son nez ! C'est le moment de préparer sa penderie pour la saison !

Bonne nouvelle, plusieurs influenceuses lyonnaises vident leur dressing pour notre plus grand plaisir !

À cette occasion, Charlotte (@byopaline), Ivana (@ivanarmn), Lisa (@leloupdort) et Laurie (@laurie_pstr) vous ouvriront leurs penderies !

Durant cette pause shopping, vous aurez également la possibilité de vous désaltérer et ravir vos papilles avec des gourmandises ! Rendez-vous samedi 30 avril de 11h à 16h !



LE LIEU :

12 rue Pré-Gaudry

Lyon 7





Brunch Printanier dans une oasis urbaine !

Anahera, dans le septième arrondissement vous invite à profiter d'un brunch dans son oasis urbaine, ce samedi 30 avril.

Au menu, verrine de cheesecake et fraises fraîches, focaccia, crème de tomates séchées avec légumes rôtis : fenouil, poireau, chou-fleur, mais aussi radis, et pickles d'oignon, ainsi qu'une salade d'endives, accompagnée de chou rouge et grenade.

La touche sucrée sera apportée par un cake aux poires, aux noix et au chocolat, le tout surplombé d'une sauce au chocolat.

Les boissons, café, thé et jus de fruits sont proposées à volonté. Deux services sont proposés, un premier à 11H30 et un deuxième pour les lèves-tard à 13h30.

Prix du menu : 25 euros !



ANAHERA - OASIS URBAINE

22 Av. Jean Jaurès

Lyon 7