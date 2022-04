Remaniement : Tony Parker pas intéressé par le poste de ministre des Sports !

Le président de l’ASVEL a mis fin aux rumeurs ce jeudi soir.

Alors que son nom a été avancé pour remplacer Roxana Maracineanu en tant que ministre des Sports dans le futur nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron, Tony Parker a tenu à mettre les choses au clair.

"Ça ne m’intéresse pas. Je suis très content de tout ce que je fais dans le business, je suis animé par la transmission, j’ai envie de redonner à mon pays et je pense pouvoir le faire en tant qu’entrepreneur", a-t-il déclaré sur le plateau de BFM Business.

Tony Parker s’est également exprimé sur une autre rumeur ; celle concernant le fait de pouvoir succéder à Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique Lyonnais. "Pour l’instant non, Jean-Michel est un ami de longue date. On est dans la même famille parce qu’OL Groupe a investi dans mes deux clubs de basket, l’ASVEL masculin et l’ASVEL féminin. Pour l’instant Jean Michel est le président et il compte rester pendant très longtemps. Je suis là pour apprendre. J’ai vraiment la chance d’avoir quelqu’un comme lui pour apprendre le business", a affirmé dans un sourire l’ancien champion de NBA.