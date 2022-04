L'Institut Lumière de Lyon organise une "Nuit gangsters" avec un face à face De Niro et Pacino !

Une nuit placée sous le contrôle de la pègre !

Avis aux amateurs de films de gangsters !

L'Institut Lumière de Lyon organise une soirée mettant en l'honneur deux légendes du cinéma : Robert De Niro et monsieur Al Pacino !

Au programme, trois films cultes seront projetés, le célébrissime Scarface, de Brian De Palma, Les Affranchis le chef-d'oeuvre de Martin Scorsesse et l'inoubliable Heat de Michael Mann.

Pour se restaurer et se désaltérer un bar avec restauration légère sera mis en place. Au petit matin, du café et des croissants vous seront offerts.

Le pass nuit est proposé au tarif de 17 euros, les abonnés bénéfiecieront d'un tarif réduit de 15 euros.

La nuit est interdite aux personnes âgées de moins de douze ans.

Les réservations se font en ligne.