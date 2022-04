Le plus grand salon de pop et geek culture japonaise s’installe à Lyon !

Le Festival Japan Touch Haru s’installe au coeur du Parc des Expositions Eurexpo

La Japan Touch Haru / Geek Touch est de retour sur Lyon, à Eurexpo, le week-end du 7 et 8 mai 2022 ! Le salon vous propose de découvrir tous les aspects de la pop culture japonaise en passant par l'univers geek, plus populaire que jamais, à travers des installations impressionnantes.

Rendez-vous incontournable pour les fans de cosplay, de mangas, de jeux vidéos et de culture japonaise, le festival se divise en trois pôles chacun consacré à une spécialité : Cinéma & Séries, Gaming Center et Jeux & Jouets sont à l'honneur. Qu'il s'agisse de projections cinématographiques, de reconstitutions de scènes cultes, de partie de jeux vidéo géante, de jeux d'arcade, d'espaces de rencontre, de coin mangas, de défilés, de scènes ouvertes ou encore d'espace dédié à la réalité virtuelle, il y en aura pour tous les goûts, pour les petits et pour les adultes !

L'intégralité du programme détaillé des festivités est à retrouver directement ici ! En ce qui concerne la billetterie, vous pouvez acheter vos places sur le site officiel de l’évènement.