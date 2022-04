Second tour de la présidentielle 2022 : une participation à 62,62% dans le Rhône et à Lyon à 17h

La préfecture du Rhône a fait un nouveau point sur le taux de participation au scrutin.

Résultat : 62,62% des Lyonnais, grand-Lyonnais et Rhodaniens se sont rendus aux urnes en cette fin d’après-midi. C’est environ un point de plus que le taux de participation national à la même heure (63,23%). Un chiffre historiquement bas.

A midi, ce chiffre était de 29,34% et dépassait la moyenne nationale fixée à 28,23%.

Sur la totalité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la préfecture annonce 64,43% de participation à 17h.

Les bureaux de vote fermeront à 19h dans le Rhône et dans 57 communes de la Métropole. A Lyon et Villeurbanne, comme dans toutes les très grandes villes de France, il sera possible d'aller voter jusqu'à 20h.