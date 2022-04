Que faire à Lyon ce week-end du 23 et 24 avril ?

Radio Espace vous dévoile la liste de ses bons plans !

Le Mob Hotel organise une « balade végétale »!



Ce vendredi 22 avril, se tient la fête de la terre. C’est à cette occasion que le Mob Hotel de Lyon à Confluence s'associe à Hanko afin de vous proposer un week-end sous le signe du vert avec la première édition de "la balade végétale" !

Les 23 et 24 avril prochains, vous êtes invités à vous rassembler autour du végétal, du green et de l'éco-responsabilité !

Au programme, vous retrouverez une grande vente de plantes rares et originales, de la musique avec un live du chanteur Théo Charaf, de la gourmandise avec un brunch végétal, mais aussi à un atelier sur la rencontre entre le café et le vin. Vous aurez également l’occasion de profiter d’une pause shopping grâce à la mise en place d’une vente de vêtements et accessoires de seconde main. Petits et grands pourront participer à un grand nombre d'activités, comme un atelier de broderie et de multiples ateliers autour du végétal.

Plusieurs surprises vous attendent durant la journée avec la mise en place de concours !

MOB HOTEL LYON

55 quai Rambaud

Lyon 2

Un bar à cocktails organise un ciné club/brunch avec projection de Scarface !



Le GRISBI, situé dans le premier arrondissement organise ce dimanche 24 avril son ciné club d'avril sur le thème du film culte de Brian de Palma : Scarface !

Retrouvez Al Pacino dans le rôle du légendaire Tony Montana !

Au programme, vous serez accueillis avec un brunch et des bières à 13h, qui sera suivi de la projection du film à 14h. La journée se clôturera en beauté avec cocktails et Dj set sur la thématique du film à 17h !

Cerise sur le gâteau, si vous débarquez avec une tenue venue des années 80, inspiration Miami (of course), une surprise vous attend !

LE GRISBI

1 Rue Chavanne

Lyon 1



Un grand événement vintage débarque à Confluence !



Dimanche 24 avril, venez chiner de nouvelles pièces à adopter pour la saison au HEAT Lyon !

Pour l'occassion, Les placards de Colette, Revelle et Les Degoteuses installent leurs penderies au food hall !



HEAT

70 quai Perrache

Lyon 2



L'Avenue 45 organise ses soirées "Angels Party" !



L'Avenue 45 vous ouvre les portes du paradis.

Les 22 et 23 avril, envolez-vous pour les cieux lors de deux soirées sous le signe des anges !

Shows, déco et animations seront au rendez-vous !





L'AVENUE 45

45 Av. Albert Einstein

Villeurbanne