Lyon - Un nouveau restaurant avec vue panoramique ouvre ses portes !

Perché sur la colline de Fourvière, le restaurant « Bulle » est désormais ouvert au public

Le chef étoilé Guy Laussausaie prend de la hauteur et s'installe sur la colline de Fourvière ! Meilleur ouvrier de France et étoilé, le chef vous invite à découvrir Bulle, un restaurant bistronomique avec vue imprenable sur Lyon.

C'est au sein de la Fondation de Fourvière que le restaurant a ouvert ses portes ce mercredi 20 avril après des mois de travaux et de préparation ! Dans une ambiance chic mais décontractée, vous pourrez profiter du déjeuner ou du dîner avec une vue panoramique depuis l'immense terrasse trônant fièrement à 287mètres de hauteur.

Ouvert de 10h à 23h et 7jours/7, la carte du restaurant propose des plats simples sublimés par le savoir-faire du chef Laussausaie qui allie gourmandise et gastronomie en travaillant des produits locaux et de saisons avec une grande générosité.

Vous pouvez consulter le site internet de l'établissement ici.