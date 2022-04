Lyon : il est désormais possible de louer un vélo sur la place Bellecour

La Ville de Lyon vient de créer un nouveau lieu de location de vélos ouvert à tous à Bellecour.

Après un appel à projet à l’automne 2021, c’est l’atelier de location de vélos FixandMove qui investit le kiosque à l’arrière de l’office du tourisme de Bellecour.

"Touristes et Lyonnais" peuvent louer des vélos pour "une demi-journée ou plusieurs jours" précise Valentin Lugenstrass, l’adjoint au maire en charge des mobilités, de la logistique urbaine et des espaces publics, sur Twitter. Plusieurs types de vélos sont disponibles : "mécaniques, électriques [ou] benur", moyen de transport pour les personnes à mobilité réduite. Des ateliers de réparation sont également proposés.

L’objectif est de "répondre à une demande croissante des lyonnaises et des lyonnais tout en profitant d’un emplacement géographique central", explique la Ville de Lyon dans un communiqué de presse

Dans une démarche éco-responsable de reconditionnement des pièces de vélos, FixandMove est en partenariat avec l’atelier de vélos associatif et participatif "Change de chaîne", situé à la gare de Vaise, et l’entreprise "Save my batterie", proche de Gorge de Loup.

Ce projet suit "la volonté de la Ville de Lyon de remobiliser ses kiosques" pour "animer l’économie locale au profit des habitantes et des habitants en proposant des solutions concrètes."

Déjà plusieurs kiosques ont eu une deuxième vie : place des Jacobins, le "Café Terroir & Les Confinades" propose des plats à emporter à base de produits locaux et, boulevard des Belges, la "Petite Syrienne" met en avant la gastronomie syrienne.