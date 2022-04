Ligue 1 : l'OL en déplacement sur la pelouse de Brest

L'OL se déplace à Brest ce mercredi à 21h pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

L'objectif des Lyonnais, désormais 8e à quatre points de la cinquième place, sera d'enchainer avec un nouveau succès pour continuer leur remontée au classement. Pas question donc de s'attarder sur la victoire acquise dimanche : "C'était important pour nous. On a donné la meilleure réponse et on a bien joué. On a montré un fort mental en réaction après l'élimination en Europa League mais on doit continuer", a confié Emerson en conférence de presse d'avant-match.

"L'atmosphère n'était pas extraordinaire dans le vestiaire, les gars étaient déjà concentrés sur Brest", a de son côté assuré Peter Bosz, qui n'a pas hésité à répéter la consigne donnée à ses hommes, celle de "faire les choses à 100%" face à Brest : "On doit gagner plusieurs matchs à la suite pour espérer être où on veut. C'est bien parti avec la victoire contre Bordeaux, mais il faut enchainer".

Car tout n'est pas fini, assure le technicien néerlandais : "Je suis focalisé sur les six derniers matchs de la saison. Je vais tout faire pour que l'OL remonte au classement. Toute mon énergie sera dédiée à cela". Le message semble être passé puisqu'Emerson affirme "croire" en la capacité de son groupe de remporter les six rencontres.

Les Gones seraient en tout cas bien inspirés de l'emporter ce mercredi malgré les absences d'Anthony Lopes, Jérôme Boateng, Jason Denayer, Tanguy Ndombélé rajoutées à celles de Maxence Caqueret, Rayan Cherki ou Léo Dubos.