Lyon - 27 restaurants lyonnais à moitié prix jusqu’au 5 juin !

L’opération se tiendra du 21 avril au 5 juin !

Le top départ sera été lancé ce jeudi 21 avril ! Jusqu'au 5 mai prochain, ce sont 27 restaurants lyonnais qui proposent leurs menus à prix réduit dans le cadre du festival Festival TheFork ! Vous pourrez profiter de la carte des établissements et faire preuve de toute la gourmandise que vous désirez puisque la note sera réduite de 50% grâce à une réservation effectuée via The Fork, anciennement La Fourchette.

Pour profiter de cette opération, il vous suffit de vous rendre sur le site ou l'application TheFork et de réserver dans la liste des participants le restaurant où vous voulez manger et le tour est joué !

Ce sont environ 1 500 restaurants divers et variés qui se prêtent au jeu en France ! À Lyon, les établissements participants offrent un beau panel de diversité culinaire qui permettra à chacun de trouver son bonheur : le Sambahia, le Wok & Co, le White Star ou encore Des bulles sous le plafond se prêtent au jeu.

Retrouvez toutes les adresses lyonnaises qui participent directement ici !