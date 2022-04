Lyon - Une pluie d’étoiles filantes à observer au mois de mai !

Le ciel printanier nous réserve de belles surprises

Le ciel lyonnais se pare de ses plus belles étoiles ! Alors qu'une Super Lune Rose s'est invitée dans le ciel ce samedi 16 avril, le mois de mai nous réserve de belles surprises à son tour. Le 5 mai prochain, une pluie de météores des Êta aquarides, plus communément appelée pluie d'étoiles filantes, viendra illuminer les cieux et sera particulièrement visible puisque ce jour-là, la Lune se couchera plus tôt qu'à son habitude.

D'après les informations annoncées par les spécialistes, 10 à 20 éolien filants par heure devraient être visibles dans notre hémisphère. Ces étoiles, qui sont en réalité des débris de la comète Halley, devraient offrir un magnifique spectacle que vous pourrez apprécier davantage en choisissant un endroit en hauteur, écarté des lumières de la ville pour les observer.