Le Grand Parc de Miribel Jonage organise une course d'orientation géante avec chasse aux oeufs !

L'événement se déroulera du 16 avril au 1er mai.

Les cloches sont passées au Grand Parc de Miribel Jonage ! Pendant deux semaines, les participant(e)s se lanceront dans une course d'orientation en autonomie sur le thème des fleurs. À l'aide d'un livre, les joueurs découvriront le sens de la course et pourront ainsi trouver les balises détenant une partie d'un code qu'il faudra déchiffrer afin de remporter des surprises chocolatées.

Deux parcours sont proposés. Le premier baptisé "La balade d’Ana, princesse des abeilles" dédié aux enfants de 2 à 4 ans et le deuxième "L’aventure d’Aria, la reine des abeilles" pour les 5-12 ans !

À la clé, des gourmandises chocolatées et la possibilité de remporter un œuf géant au chocolat grâce à un tirage au sort !

Toutes les infos et inscriptions sont disponibles sur le site !



GRAND PARC MIRIBEL JONAGE

Chem. de la Bletta

Vaulx-en-Velin