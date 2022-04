Alban Ivanov en spectacle à Lyon !

Rendez-vous le 18 février prochain à la Halle Tony Garnier

Après plus de 300 spectacles dans le cadre de son spectacle Élément Perturbateur, Alban Ivanov est de retour sur scène avec un nouveau one-man-show baptisé Vedette ! S'il a privilégié sa carrière au cinéma plutôt que le stand-up ces derniers mois, l'humoriste est bel et bien de retour sur scène et prêt à vous faire rire.

Franc, foncièrement brutal et professionnel de l'humour agressif, Alban Ivanov aime mettre à contribution son public et conseille aux spectateurs du premier rang de venir armé d'autodérision ! Très chaleureux, l'humoriste abordera la question des chaussettes, les rencontres du métro ou encore sa vie sentimentale pendant ce show qui s'annonce pimenté.

Vous pour découvrir ce nouveau spectacle mordant le 18 février prochain sur la scène de la Halle Tony Garnier ! La billetterie est d'ores et déjà disponible ici.