Des centaines de jobs d’été à pourvoir ce jeudi à Lyon !

Des centaines de postes sont proposés aux jeunes à l’occasion du forum jobs d’été ce jeudi 14 avril.

L’été approche et beaucoup d’étudiants et de jeunes recherchent un travail. Organisé par Info-Jeune Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau Information Jeunesse et de nombreux partenaires, ce forum permet de trouver un emploi saisonnier.

Au programme :

- Des milliers d'offres de jobs à pourvoir et une trentaine de recruteurs issus de différents secteurs présents : animation, tourisme, loisirs, services à la personne, sanitaire et social, commerce et grande distribution, logistique, hôtellerie/restauration, téléservices...

- Des espaces thématiques pendant le Forum : un espace conseil proposant des rencontres individuelles avec des professionnels pour travailler son CV et sa lettre de motivation, ainsi que des offres et de nombreux recruteurs présents sur place.

- Le Guide « Trouver un Job », édition 2022 : législation du travail, les métiers qui recrutent, les pistes de recherche, les adresses utiles, les conseils pour rédiger son CV ou sa lettre.

- Des ressources et de la documentation pour les jeunes sur les alternatives avant 18 ans, le BAFA, les jobs en Europe.

Rendez-vous à l’Hôtel de Ville de Lyon, dans le 1er arrondissement, de 10h à 18h. Il est important d'apporter un CV en plusieurs exemplaires !