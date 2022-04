Métropole de Lyon : un dispositif de signalement de la présence de... sangliers !

Le préfet du Rhône en a fait l'annonce ce mardi.

"Les sangliers sont de plus en plus fréquemment observés sur le territoire de la métropole de Lyon. Ces animaux occasionnent des dégâts dans les espaces publics, dans les espaces à caractère commercial et industriel et chez les particuliers. Ils peuvent également être à l’origine d’accidents de la circulation", expliquent les services de la Préfecture.

Une meilleure connaissance de la présence et des circulations des sangliers sur ce territoire urbain et péri-urbain "permettra de procéder le cas échéant à des interventions de régulation afin de réduire les dommages qu’ils occasionnent".

Toute observation de sanglier ou d’indices de présence peut être signalée sur le site démarche simplifiée. Le dispositif a vocation d’identifier les secteurs où les sangliers trouvent des zones refuges en milieu urbain et peuvent, à partir de là, poser des problèmes de sécurité publique.

Les informations recueillies seront traitées dans le cadre d’une collaboration entre les services de l’État (Direction Départementale des Territoires du Rhône), la Métropole de Lyon, les communes concernées, les gestionnaires de voiries ou d’infrastructures de transport et les services de sécurité publique.