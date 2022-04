Lyon - Vigilance face au retour des chenilles processionnaires

Espaces verts, parcs, arbres et jardins sont les plus concernés

Si vous avez pour habitude de promener votre chien, ou de profiter d'une balade avec vos enfants, dans les parcs et espaces verts lyonnais, il vous faudra redoubler de vigilance ! Comme chaque printemps, les chenilles processionnaires font leur grand retour sur pins et chênes et se promènent allègrement dans l'herbe et les zones de verdure.

Pour rappel, ces petites bêtes représentent un grand danger pour nos animaux de compagnie et pour les enfants : disposant de petits poils très fins et vénéneux qui se détachent très facilement, le contact avec ceux-là peut s'avérer mortel dans certains cas. Si un chien venait à être piqué par l'un de ses poils au niveau de la patte par exemple, il serait poussé à se lécher à cet endroit précis ce qui ne ferait qu'accentuer l'inflammation et peut provoquer œdèmes et nécroses.

La vigilance est de mise lors de vos prochaines balades !