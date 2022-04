A 17h, le Rhône et la Métropole de Lyon enregistrent une participation de 67,11% au premier tour de l’élection présidentielle 2022.

En 2017, la participation était à cette heure-là de 65,42%. Cinq ans plus tard, Lyon fait donc mieux !

Au niveau national, la participation était à 17h de 65%, contre 69,42% en 2017. C’est le taux le plus bas depuis le premier tour de 2002.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la préfecture annonce 67,17% de participation à 17h.

Les bureaux de vote fermeront à 19h dans le Rhône et dans 57 communes de la Métropole. A Lyon et Villeurbanne, il sera possible d'aller voter jusqu'à 20h.