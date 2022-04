Que faire à Lyon ce week-end du 9 et 10 avril ?

Un cirque 100% humain pose ses valises à Lyon !

Envie d’une sortie pour ravir toute la famille ?

Bonne nouvelle, l’Eco Cirque André-Joseph Bouglione débarque du côté de Confluence !

Il s’agit d’un cirque 100% humain comprenant acrobates, jongleurs, trapézistes ou encore contorsionnistes. Vous l’aurez compris ce concept de représentation sans animaux et écologique a pour objectif de s’accorder avec l’évolution actuelle des consciences.

Rendez-vous du samedi 9 avril au mercredi 27 avril !

Vous pouvez réserver vos places ici !



ECO CIRQUE

75 Quai Perrache

Lyon 2

Le Salon Automobile débarque à Eurexpo !



C’est le rendez-vous de l'automobile et des mobilités à ne pas manquer ! Du 7 au 11 avril, le Salon Automobile de Lyon ouvrira ses portes aux amateurs, professionnels et curieux !

Vous retrouverez ainsi les plus grandes marques automobiles, mais aussi des villages (mobilités propres, sport automobile, occasions et bien d’autres), ainsi que de nombreuses animations pour vivre pleinement l’expérience !



EUREXPO

Bd de l'Europe

Chassieu