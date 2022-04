La compagnie aérienne Volotea fête ses 10 ans avec des vols à prix mini au départ de Lyon !

La Corse, la Croatie, la Grèce, l’Italie, la République-Tchèque ou encore l’Espagne parmi les destinations !

À l'occasion de son 10ème anniversaire, la compagnie aérienne espagnole Volotea gâte les voyageurs avec une offre promotionnelle des plus alléchantes ! Si vous vouliez fuir le ciel gris maussade lyonnais et vous offrir une petite escapade au soleil, la compagnie lance toute une floppée de vols à tout petit prix au départ de l'aéroport de Saint-Exupéry et vers des dizaines de destinations européennes.

Entre Prague, Venise, Olbia, Bastia, Split, Faro ou encore Dubrovnik, de nombreuses destinations sont accessibles avec des vols allers dès 5€ seulement, une véritable aubaine pour les globe-trotters ! Toutefois, ne comptez pas sur cette offre pour préparer vos vacances d'été puisque les vols concernés par la promotion sont en avril et en mai.

Toutes les informations et le calendrier des vols sont à consulter ici !