Le plus grand mâchon du monde débarque au stade du Lou Rugby !

L'événement revient pour une troisième édition !

Véritable tradition lyonnaise, le mâchon, qui s'est perdu ces dernières années, fait son retour lors d'un événement gigantesque qui se tiendra dans sa ville d'origine en mai prochain.

C'est le state du LOU Rugby, le Matmut Stadium de Gerland qui accueillera les 1 500 lyonnais venus se régaler de spécialités locales.

L'événement baptisé "Grand Mâchon LOU de la libération, acte III " débutera à 8h du matin. La matinée sera rythmée par des animations dont un spectacle du Cabaret rouge et des chants traditionnels de mâchon interprétés par les Choristes du chœur de Saint-Marc.

Du côté des cuisines, on retrouvera Joël Salzi, (Les Fines Gueules), Emmanuel Augagneur (Brasserie du LOU) et Sophie Gauthier (Chanteclair). Le menu sera composé d'une terrine, d'un gratin de macaronis à la joue de boeuf confite, d'un saint-marcellin, d'un claqueret lyonnais et d'une tarte bressane aux pralines en dessert.

Pour la bonne cause, les organisateurs ont décidé de verser l’intégralité des bénéfices à Résurgence Transhépate, une association venant en aide aux greffés du foie.



Vous pouvez réserver votre billlet ici !

MATMUT STADIUM DE GERLAND

353 avenue Jean Jaurès

Lyon 7