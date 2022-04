Ligue Europa : l’OL à West Ham pour son quart de finale aller

Les Lyonnais affronteront West Ham en quart de finale aller de Ligue Europa ce jeudi à 21h à Londres.

Un match rythmé attend nos Lyonnais qui se sentent prêts pour la rencontre. "On sait que les Anglais sont habitués à mettre beaucoup d’intensité dans leur jeu. On est préparé pour répondre" a déclaré, confiant, Houssem Aouar en conférence de presse d’avant match. "Il faut qu’on prenne le match en étant confiants et avec beaucoup d’humilité. Il faut tout donner parce qu’on sait qu’on va être soutenus par de nombreux supporters", a assuré le milieu de terrain qui se sert de son expérience.

Si les Gones tracent leur route en Europa Ligue, ils peinent à être constants en championnat. "À nous de nous inspirer de ce qu’on fait en Europa Ligue pour le retranscrire en championnat", se livre Houssem Aouar. "On a montré cette saison qu’on pouvait mieux faire et pour ce match il faut vraiment mieux faire", analyse Peter Bosz qui se veut optimiste. "On est là pour gagner le match", affirme le technicien déterminé.

Les Lyonnais gardent l’objectif de la Ligue des Champions et le chemin le plus court pour y parvenir est très clairement l’Europa Ligue. "C’est le chemin le plus court mais pas le plus facile. On a beaucoup d’ambitions et ça commence jeudi soir avec un bon résultat", explique Houssem Aouar.

Les Gones pourront compter sur la présence à la dernière minute de Karl Toko-Ekambi, meilleur buteur de Ligue Europa cette saison. Alors que l’attaquant camerounais ne figurait pas dans le groupe communiqué par le club, Peter Bosz a annoncé la présence du joueur qui n’est plus positif au Covid-19. "Il s’est entraîné chez lui, j’ai vu des photos. Il sera là et ça change tout", confie l’entraîneur de l’OL.

Un soulagement pour l’équipe qui ambitionne de conquérir l’Europe car il faudra marquer en terre anglaise afin de prendre l’ascendant avant le match retour joué jeudi prochain au Groupama Stadium.