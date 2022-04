Un apéro afterwork donne rendez-vous aux célibataires lyonnais à la Part-Dieu !

Rendez-vous ce jeudi 7 avril dès 19h !

Oubliez les applications, les sites internet ou encore les amis d'amis et laissez-vous tenter par l'expérience simple et chaleureuse Apéro Célibataire ! Ce jeudi 7 avril, les coeurs à prendre lyonnais pourront se retrouver autour d'un verre et faire connaissance avec une multitude d'autres célibataires, des rencontres qui peuvent se transformer en amitié ou plus si affinité.

Festif et chaleureux, l'évènement accueille autant de femmes que d'hommes et permet à tous de décompresser après une journée de travail en partageant cocktail, activités dites icebreaker et moment de détente. Le rendez-vous est fixé Au Bureau, dans le centre commercial Westfield La Part-Dieu .

Entre DJ set, cocktails, ambiance décontractée et rencontres, la soirée vous promet un moment convivial et lumineux ! Toutes les informations sont à découvrir ici.